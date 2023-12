Bio-Techne Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Bio-techne wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum negativ verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen für die Bio-techne-Aktie abgegeben, wovon 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Aktie. Die Analysten haben im Schnitt ein Kursziel von 102,6 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotential von 48,27 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Bio-techne-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch die letzten 25 Tage. Daher wird das Wertpapier mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Bio-techne-Aktie derzeit 9,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,46 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.