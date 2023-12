Bio-Rad Laboratories Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Bio-rad Laboratories-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,24 liegt, was im Vergleich zum Branchenmittel von 104,3 als deutlich günstig eingestuft wird. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 381,37 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 307,94 USD liegt, was zu einer Abweichung von -19,25 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 308,45 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 307,94 USD liegt. Daher wird die Aktie aus dieser Perspektive als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat Bio-rad Laboratories eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Daher wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bio-rad Laboratories-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (52) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (47,8) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine Bewertung der Bio-rad Laboratories-Aktie als "Gut" aus fundamentaler Sicht, "Neutral" aus technischer Sicht und "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik. Der Relative Strength Index führt zu einem "Neutral"-Rating.