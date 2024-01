Bio-Rad Laboratories Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bio-rad Laboratories derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen", was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Bio-rad Laboratories eine Performance von -21,36 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,32 Prozent eine Unterperformance von -46,68 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite um 38,46 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Bio-rad Laboratories weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Bio-rad Laboratories-Aktie daher ein "Neutral"-Rating, basierend auf der Stimmung der Anleger, der Dividendenpolitik, dem Aktienkurs im Branchenvergleich und dem RSI.