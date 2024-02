Bio-Rad Laboratories Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Bio-rad Laboratories-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 352,47 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 316,1 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -10,32 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 316,71 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-0,19 Prozent). Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Bio-rad Laboratories verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,54 Prozent, was 24,98 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Im Bereich "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei -11,48 Prozent, wobei Bio-rad Laboratories aktuell 20,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 26,19 und liegt damit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 100. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen über Bio-rad Laboratories geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lassen sich auf dieser Ebene sechs Handelssignale ermitteln, davon 0 Gut- und 6 Schlecht-Signale. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Bio-rad Laboratories bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.