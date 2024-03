Bio-Rad Laboratories Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Stimmung der Anleger für Bio-rad Laboratories war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive Tage, fünf negative Tage und an zwei Tagen war die Richtung unklar. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend negativ. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Bio-rad Laboratories daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Bio-rad Laboratories von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Bio-rad Laboratories-Aktie abgegeben, wovon alle 2 Bewertungen "Gut" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Bio-rad Laboratories-Aktie. Für den kommenden Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel wurde auf 472,5 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 41,67 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Zusammengefasst erhält Bio-rad Laboratories somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bio-rad Laboratories ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Bio-rad Laboratories eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des aktuellen Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs, das negativ von vergleichbaren Unternehmen abweicht.