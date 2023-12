Bio-Rad Laboratories Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Bio-rad Laboratories-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut" und kein Mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Für den vergangenen Monat ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut" und keiner "Schlecht"-Einschätzung. Die Analysten erwarten eine positive Kursentwicklung von 71,79 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 551 USD. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hat jedoch abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse, insbesondere der Relative Strength-Index (RSI), steht bei 41,12 und damit auf "Neutral". Dies gilt auch für den RSI25, der auf einem Niveau von 42,51 eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Gesamteinschätzung für die Bio-rad Laboratories-Aktie.

