Bio-Rad Laboratories Aktie: Bitte unbedingt beachten

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Bio-rad Laboratories-Aktie stattgefunden. Alle 4 Bewertungen waren positiv, während keine neutrale oder negative Bewertung abgegeben wurde. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Im letzten Monat gab es eine positive Empfehlung und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus kurzfristiger institutioneller Sicht als positiv eingestuft wird.

Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 551 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 71,04 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 322,15 USD bedeutet. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bio-rad Laboratories derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt bei Life Sciences Werkzeugen und Dienstleistungen. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die Diskussionen und Stimmungen im Internet zeigen, dass die Aktivität in Bezug auf Bio-rad Laboratories langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Außerdem deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Bio-rad Laboratories einen überverkauften Zustand auf Basis des 7-Tage-RSI, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch einen neutralen Zustand an, was zu einer abweichenden Bewertung führt.

Insgesamt erhält Bio-rad Laboratories also gemischte Bewertungen in Bezug auf die Analysteneinschätzungen, Dividendenpolitik, Stimmungen im Internet und den RSI.