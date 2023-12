Bio Path Holdings tut es schon wieder?

Die Bio-path-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,01 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,47 USD liegt, was einer Abweichung von -53,47 Prozent entspricht. Diese Abweichung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine ähnliche Abweichung von -14,55 Prozent ergibt sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 0,55 USD liegt. Auch hier wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Bio-path derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielte die Aktie von Bio-path eine Rendite von -68,3 Prozent, was 82,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Verglichen mit der Branche "Biotechnologie" liegt die Rendite sogar 96,52 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben die Aktie von Bio-path in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dadurch ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es gibt derzeit keine aktuellen Analystenupdates zu Bio-path, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.