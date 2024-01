Bio Path Holdings Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs von Bio-path hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -68,3 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 85,12 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 8,75 Prozent, wobei Bio-path aktuell 77,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Bio-path langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Bio-path vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Biotechnologie schüttet Bio-path keine Dividende aus, was einer Dividendenrendite von 0 % entspricht. Dies liegt 2,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz zu Bio-path festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Bio-path führt.