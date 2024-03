Bio Path Holdings Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Bio-path-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 12,81 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei nur 4,36 USD, was einem Unterschied von -65,96 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 7,41 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -41,16 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Bio-path mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,7 %) deutlich niedriger. Die Differenz von 2,7 Prozentpunkten führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Bio-path-Aktie eine Ausprägung von 80,35, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 74,78, was für 25 Tage ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" ergibt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt sich auch in den Diskussionen in den sozialen Medien wider, wo vor allem negative Meinungen vorherrschen. In den vergangenen Tagen wurde insbesondere über negative Themen rund um Bio-path diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt die Bewertung "Schlecht" für die Bio-path-Aktie.