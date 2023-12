BioXcel Therapeutics Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Derzeit sieht es für Bioxcel Therapeutics laut den Analysten recht gut aus. In den letzten 12 Monaten haben 2 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben, während 1 neutral blieb und keine negative Bewertung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bioxcel Therapeutics beträgt 43,33 USD, was einem erheblichen Anstieg von 1237,45 Prozent vom aktuellen Kursniveau von 3,24 USD entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Bioxcel Therapeutics ist überwiegend positiv, wie in Diskussionsforen und sozialen Medien ersichtlich ist. Positive Themen dominierten in den letzten Tagen die Diskussionen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Bioxcel Therapeutics jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die langfristige Stimmung insgesamt als negativ bewertet.

Die Dividendenrendite von Bioxcel Therapeutics beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt liegt. Die Analysten geben daher eine neutrale Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich für Bioxcel Therapeutics eine positive Einschätzung der Analysten, während die Anlegerstimmung ebenfalls gut ist. Allerdings zeigt das langfristige Sentiment und der Buzz im Internet eine eher negative Entwicklung.