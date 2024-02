BioXcel Therapeutics Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Bioxcel Therapeutics betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 53,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 43,36, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hindeutet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Bioxcel Therapeutics im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Biotechnologie eine Rendite von 0 % aus, was 2,52 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten sehen die Bioxcel Therapeutics-Aktie langfristig positiv und vergeben insgesamt das Rating "Gut", basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 66 USD, was eine potenzielle Performance von 1780,34 Prozent darstellt und somit auch zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche hat Bioxcel Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -78,12 Prozent und im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 82,9 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.