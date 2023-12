BioXcel Therapeutics Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Maßstab für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Bioxcel Therapeutics-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 77, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, welcher 75,19 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überkauft, wodurch sie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI erhält.

Bezogen auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Bioxcel Therapeutics-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -81,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" ist die Aktie damit um 89,79 Prozent unterdurchschnittlich. Zudem liegt sie auch 101,07 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite für Aktien aus der Biotechnologie-Branche. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist die Bioxcel Therapeutics-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Biotechnologie" beträgt die Dividendenrendite 2,49 Prozent, was eine Differenz von -2,49 Prozent zur Bioxcel Therapeutics-Aktie darstellt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analystenbewertung für die Bioxcel Therapeutics-Aktie ist derzeit "Gut". Diese Bewertung basiert auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (43,33 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 1258,41 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Bioxcel Therapeutics-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.