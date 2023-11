BioXcel Therapeutics Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der aktuelle Kurs der Bioxcel Therapeutics liegt bei 2,34 USD und ist somit 85,83 Prozent niedriger als der GD200 von 16,51 USD. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 3,26 USD liegt, ist der Aktienkurs mit einem Abstand von 28,22 Prozent schlecht bewertet. Die technische Analyse zeigt insgesamt ein schlechtes Signal für den Kurs der Bioxcel Therapeutics-Aktie, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend negativ. Insgesamt überwog in sieben von zehn Tagen die negative Kommunikation über das Unternehmen Bioxcel Therapeutics. Basierend auf diesen Informationen bewerten wir die Aktie als schlecht im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Analysten bewerten die Aktie der Bioxcel Therapeutics auf Basis von langfristigen Einschätzungen als gut. Von 18 Analysten wurden 4 Bewertungen als gut, 1 als neutral und keine als schlecht eingestuft. Es gab jedoch keine Aktualisierungen innerhalb des letzten Monats. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 46,2 USD, was einer Erwartung von 1874,36 Prozent entspricht und somit eine gute Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Bioxcel Therapeutics-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 97 und wird daher schlecht bewertet. Der RSI der letzten 25 Tage ist jedoch neutral, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine schlechte Bewertung für die Bioxcel Therapeutics-Aktie.