BioXcel Therapeutics Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Bioxcel Therapeutics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,01 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,68 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -73,23 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 3,64 USD, was einer Distanz von -26,37 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für Bioxcel Therapeutics abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt die durchschnittliche Kursprognose bei 43,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 1516,92 Prozent bedeutet. Somit wird die Aktie von den Analysten als "Gut" empfohlen.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche zeigt sich eine Performance von -81,37 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies stellt eine Underperformance von -94,59 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien durchschnittlich um 13,22 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Bioxcel Therapeutics mit 101,6 Prozent unter dem Durchschnittswert von 20,22 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bioxcel Therapeutics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie, mit einem Unterschied von 2,48 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,48 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.