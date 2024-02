BioXcel Therapeutics Aktie: Finger Weg!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Bioxcel Therapeutics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich zum Negativen verändert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Bioxcel Therapeutics in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um zu beurteilen, ob die Bioxcel Therapeutics-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,8 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 43,36 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Bioxcel Therapeutics.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" und der "Biotechnologie"-Branche zeigt sich, dass die Rendite von Bioxcel Therapeutics deutlich darunter liegt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bioxcel Therapeutics niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.