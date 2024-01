BioVie Registered (A) Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Aktie der Biovie wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit einer Einstufung von 1 "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht". Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 852,38 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,26 USD hindeutet. Insgesamt wird die Aktie von Biovie daher positiv bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Biovie in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, mit überwiegend negativen Themen in den Diskussionen der letzten Tage. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Biovie-Aktie einen Wert von 66,13 für den RSI7 (sieben Tage) und 86,81 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.