BioVaxys und die Ohio State University erweitern Forschungszusammenarbeit

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -Die BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (OTCQB: BVAXF) (5LB: FRA) („BioVaxys" oder „das Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass sie ihre Forschungszusammenarbeit mit der Ohio State University („die Ohio State") für die Forschung über SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 und Pan-Sarbecovirus erweitert hat. Dies ist die zweite Zwölfmonatsverlängerung der Forschungszusammenarbeit zwischen BioVaxys und der Universität seit 2021.Die Besorgnis über die kürzlich aufgetauchte Covid-19-Variante EG.5 ("EG.5") wächst. Im Juli 2023 wurde EG.5 die dominierende Covid-19-Variante in den Vereinigten Staaten. Zusammen mit der zunehmenden globalen Prävalenz von EG.5 klassifizierte die World Health Organization („WHO") kürzlich EG.5, als eine „Interessensvariante", was bedeutet, dass EG.5 das Ergebnis genetischer Veränderungen ist und insbesondere eine bestimmte Mutation aufweist, die bekanntermaßen einen Teil der Immunität vor einer früheren Infektion oder Impfung umgehen kann. Es ist eine Erinnerung, dass COVID-19 immer noch ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt.Kenneth Kovan, Präsident und Chief Operating Officer von BioVaxys, sagte: „Wir waren sehr begeistert über die Zwischenergebnisse der präklinischen Arbeit, die zuvor an BVX-0320 für SARS-CoV-2 durchgeführt wurde, was ein gutes aufkommendes Verträglichkeitsprofil ohne beobachtete Nebenwirkungen oder bemerkenswerte klinische Beobachtungen zeigte. Angesichts der steigenden Prävalenz von EG.5 und der hohen Wahrscheinlichkeit des weiteren Auftretens von Varianten sind wir der Meinung, dass es sinnvoll ist, diese vielversprechende Forschung gemeinsam mit dem Team der Ohio State University über potenzielle, nicht verwässernde Finanzierungsquellen oder Zuschüsse fortzusetzen, da sich das Unternehmen mit seinen eigenen internen Ressourcen auf sein Krebsimpfstoffprogramm und rezeptfreie Frauengesundheitsprodukte in den USA konzentriert."Anfang des Jahres kündigte die Biden-Regierung das Projekt NextGen, ein 5-Milliarden-Dollar-Programm zur Beschleunigung der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen und -Behandlungen der nächsten Generation, an. Kovan erklärte weiter: „Zusammen mit NIH, DoD und anderen Zuschussanträgen werden wir über das NextGen-Programm nach Möglichkeiten suchen". BioVaxys hat vor kurzem von der US-Regierung die Registrierung für das System for Award Management (SAM) erhalten. SAM ist das offizielle System zur Verwaltung des Prozesses für den Erhalt und die Überwachung von Zuschüssen oder Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes.Das kooperierende Labor bei der Ohio State University wird geleitet vom Virologe Professor Qiuhong Wang, Bachelor of Medicine (China) und PhD (USA) von dem University's Center for Food Animal Health (http://www.oardc.ohio-state.edu/fahrp/), Department of Animal Sciences, College of Food, Agricultural und Environmental Sciences. Dr. med. Wang ist außerdem Direktor des United Nations Food and Agriculture Referenzzentrums für Zoonotic Coronaviruses. Dr. med. Wangs Forschungsschwerpunkte sind Coronaviren und Caliciviren, einschließlich der Diagnose von Virusinfektionen, der molekularen Epidemiologie, der molekularen Charakterisierung neuer Viren, der Vermehrung von Darmviren in Zellkulturen, der molekularen Mechanismen der Zellkulturanpassung und -abschwächung, der Übertragung von Viren zwischen Mensch und Tier sowie der Entwicklung von abgeschwächten Impfstoffen mit Hilfe reverser genetischer Ansätze.Informationen zur BioVaxys Technology Corp.BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com (https://biovaxys.com/)), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada, ist der exklusive US-Lizenznehmer und Vertreiber eines Portfolios von OTC-Produkten für die weibliche Fortpflanzungsgesundheit, die derzeit in der EU von der in Barcelona ansässigen Procare Health Iberia vermarktet werden, und ist außerdem dabei, die klinische Entwicklung für BVX-0918, einen personalisierten immuntherapeutischen Impfstoff unter Verwendung unserer proprietären HapTenix© Neoantigen-Tumorzellkonstruktplattform zur Behandlung von refraktärem Eierstockkrebs im Spätstadium, einzuleiten. Zu den rezeptfreien Produkten des Unternehmens für das weibliche Fortpflanzungssystem gehören Papilocare®, ein reepithelialisierendes Vaginalgel zur vorbeugenden und unterstützenden Behandlung von durch HPV verursachten Läsionen, und Papilocare® Immunocaps, ein Nahrungsergänzungsmittel, das zur Normalisierung der vaginalen Mikrobiota und zur Stärkung der natürlichen Immunabwehr beiträgt. BioVaxys erforscht außerdem Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 und einen Pan-Sarbecovirus-Impfstoff, der auf seiner HapTenix© -Plattform basiert, durch akademische Kooperationen.Novel Therapeutics. Lebenslang.im Namen des Vorstands unterzeichnet „ James Passin"James Passin, CEO+1 646 452 7054Warnhinweise zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der anwendbaren kanadischen und amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des Vereinigte Staaten Private Securities Litigation Reform Act of Arms von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, ohne Einschränkung, die sich auf die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Worten, wie „erwartet", „antizipiert", „glaubt", „beabsichtigt", „schätzt", „potenziell", „möglich" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, oder an Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erzielt „werden", „können", „könnten" oder „sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf eine mögliche Notierung des Unternehmens an einer nationalen US-Börse oder den Abschluss einer Kapitalmarkttransaktion. Es kann keine Zusicherung dafür geben, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse könnten wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Aussagen wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen. In Bezug auf das Geschäft von BioVaxys gibt es eine Reihe von Risiken, welche die Entwicklung seiner biotechnologischen Produkte beeinträchtigen können. Dazu gehören unter anderem der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Finanzierung der klinischen Studien, die fehlende Betriebserfahrung, die Ungewissheit, ob seine Produkte die langen, komplexen und teuren klinischen Studien und behördlichen Genehmigungsverfahren für die Zulassung neuer Medikamente, die für die Marktzulassung erforderlich sind, durchlaufen werden, die Ungewissheit, ob seine autologe Zellimpfstoff-Immuntherapie so entwickelt werden kann, dass sie sichere und wirksame Produkte hervorbringt und, wenn ja, ob seine Impfstoffprodukte kommerziell akzeptiert und profitabel sein werden, die Ausgaben, Verzögerungen und Ungewissheiten und Komplikationen, mit denen biopharmazeutische Unternehmen in der Entwicklungsphase typischerweise konfrontiert sind, finanzielle und entwicklungsbezogene Verpflichtungen im Rahmen von Lizenzvereinbarungen, um seine Rechte an seinen Produkten und Technologien zu schützen, die Erlangung und den Schutz neuer geistiger Eigentumsrechte und die Vermeidung von Verstößen gegenüber Dritten sowie seine Abhängigkeit von der Herstellung durch Dritte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sofern diese sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.