BioVaxys Technology Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Biovaxys Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,045 CAD) um +50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,03 CAD zeigt eine Abweichung von +50 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Biovaxys festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Biovaxys liegt bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 33 liegt, führt zu einer Bewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit Biovaxys, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.