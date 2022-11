BioVaxys Sarbecovirus-Impfstoff Zwischenergebnisse Das sich abzeichnende Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil mit BVX-1021 ist ausgezeichnet

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Zwischenergebnisse der laufenden präklinischen Untersuchungen von BVX-1021, dem Impfstoff des Unternehmens gegen SARS-CoV-1 („SARS1"), der im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Ohio State University („Ohio State") zur Entwicklung eines Pan-Sarbecovirus-Impfstoffs untersucht wird, ein hervorragendes Verträglichkeitsprofil ohne beobachtete Nebenwirkungen oder nennenswerte klinische Beobachtungen zeigen.BVX-1021 ist Gegenstand einer laufenden Forschungskooperation zwischen dem US-Bundesstaat Ohio und BioVaxys, die den neuartigen Ansatz des Unternehmens für einen „Universalimpfstoff" untersucht, der ein breites Spektrum von Sarbecoviren behandeln kann. Sarbecoviren sind eine Familie von Viren, zu der alle Covid-19-Varianten, das für die weltweite SARS-Pandemie 2003 verantwortliche SARS-CoV-1-Virus und eine breite Palette anderer potenziell gefährlicher Zoonoseviren gehören. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Kombination von BVX-0320 und BVX-1021 von BioVaxys in einem Meerschweinchenmodell untersucht. BVX-1021 ist eine Hapten-modifizierte rekombinante S1-Untereinheit des Spike-Proteins des SARS1-Virus, während BVX-0320 eine Hapten-modifizierte rekombinante S1-Untereinheit des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 („SARS2") ist, dem Virus, das Covid-19 verursacht.Drei Wochen nach der Verabreichung von BVX-1021 im Meerschweinchenmodell wurden weder Toxizitäten noch Veränderungen des Körpergewichts oder Reaktionen an der Injektionsstelle beobachtet.Dr. David Berd, Chief Medical Officer von BioVaxys, erklärte: „Obwohl sich die präklinischen Ergebnisse in Tiermodellen nicht immer auf den Menschen übertragen lassen, sind die sich abzeichnende Verträglichkeit und das saubere Toxizitätsprofil sehr vielversprechend für die klinische Bewertung."Der nächste Schritt der Studie ist die anschließende Immunisierung der Versuchstiere mit BVX-0320, dem Covid-19-Impfstoffkandidaten des Unternehmens, der derzeit an der Ohio State University getestet wird. Die wichtigsten Endpunkte der Studie sind die Entwicklung von virusneutralisierenden Antikörpern gegen das Lebendvirus SARS2 und andere Sarbecoviren, einschließlich der mit SARS verwandten Coronaviren von Fledermäusen und Schuppentieren. Das Vorhandensein von neutralisierenden Antikörpern im Tiermodell deutet stark darauf hin, dass BVX-1021 bei Menschen, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, sowie bei Menschen mit natürlicher Immunität eine zusätzliche Immunantwort gegen alle Sarbecoviren hervorruft.Kenneth Kovan, President und Chief Operating Officer von BioVaxys, erklärte: „Diese vorläufigen Daten untermauern unsere Bemühungen, eine sichere und gut verträgliche Lösung für Sarbecoviren wie SARS-1, SARS-CoV-2 und ihre ständig neu auftretenden Varianten zu entwickeln. Das sich abzeichnende In-vivo-Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von BVX-1021 spiegelt das unseres SARS-CoV-2-Impfstoffs BVX-0320 wider und ist ein weiterer Beweis für die Praxistauglichkeit unserer haptenisierten Antigen-Impfstoffplattform für verschiedene Viren."Informationen zur BioVaxys Technology Corp.BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com (about:blank)) mit Sitz in Vancouver ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen entwickelt Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 und einen Pan-Sarbecovirus-Impfstoff auf der Grundlage seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie und plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL1-Checkpoint-Inhibitoren, die zunächst für Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV entwickelt werden sollen. Ebenfalls in der Entwicklung ist CoviDTH®, ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins einer T-Zellen-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht. BioVaxys verfügt über zwei erteilte US-Patente und mehrere US-amerikanische und internationale Patentanmeldungen in Bezug auf seine Krebsimpfstoffe, antiviralen Impfstoffe und diagnostischen Technologien. BioVaxys Stammaktien sind an der CSE unter dem Börsenkürzel „BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt.IM NAMEN DES VORSTANDSUnterzeichnet „James Passin"James Passin, CEO+1 646 452 7054JB&A, Inc.Davin Shinedlingdavin@jennibyrne.com (about:blank)+1 (647) 991-6447Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Worten, wie „erwartet", „antizipiert", „glaubt", „beabsichtigt", „schätzt", „potenziell", „möglich" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, oder an Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse „eintreten werden", „können", „könnten" oder „sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf den Abschluss der Tiermodellstudie, die behördliche Genehmigung für eine Phase-I-Studie des Impfstoffkandidaten BVX-1021 am Menschen und die allgemeine Entwicklung der Impfstoffe von BioVaxys, einschließlich eines haptenisierten SARS-Cov-2- oder SARS-CoV-Protein-Impfstoffs. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, insbesondere der Annahme, dass BioVaxys bei der Entwicklung und den Tests von Impfstoffen erfolgreich sein wird. Diese Annahmen werden zwar von der Gesellschaft als vernünftig erachtet, unterliegen jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, einschließlich des Risikos, dass sich die Impfstoffe von BioVaxys nicht als wirksam erweisen und/oder nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. In Bezug auf das Geschäft von BioVaxys gibt es eine Reihe von Risiken, die die Entwicklung seiner biotechnologischen Produkte beeinträchtigen könnten. Dazu gehören unter anderem der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Finanzierung der klinischen Studien, die fehlende Betriebserfahrung, die Ungewissheit, ob seine Produkte die langen, komplexen und teuren klinischen Studien und behördlichen Genehmigungsverfahren für die Zulassung neuer Medikamente, die für die Marktzulassung erforderlich sind, durchlaufen werden, die Ungewissheit, ob seine autologe Zellimpfstoff-Immuntherapie so entwickelt werden kann, dass sie sichere und wirksame Produkte hervorbringt und, wenn ja, ob seine Impfstoffprodukte kommerziell akzeptiert und profitabel sein werden, die Ausgaben, Verzögerungen und Ungewissheiten und Komplikationen, mit denen biopharmazeutische Unternehmen in der Entwicklungsphase typischerweise konfrontiert sind, finanzielle und entwicklungsbezogene Verpflichtungen im Rahmen von Lizenzvereinbarungen, um seine Rechte an seinen Produkten und Technologien zu schützen, die Erlangung und den Schutz neuer geistiger Eigentumsrechte und die Vermeidung von Verstößen gegenüber Dritten sowie seine Abhängigkeit von der Herstellung durch Dritte.Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1430981/BIOVAXYS_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/biovaxys-sarbecovirus-impfstoff-zwischenergebnisse-das-sich-abzeichnende-sicherheits--und-vertraglichkeitsprofil-mit-bvx-1021-ist-ausgezeichnet-301681952.htmlOriginal-Content von: BioVaxys Technology Corp., übermittelt durch news aktuell