BioTech Medics Inc Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Biotech Medics neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Biotech Medics ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,56 und für den RSI25 von 45,34, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 200 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt erhält Biotech Medics damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.