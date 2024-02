BioStem Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Aktie von Biostem hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,33 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 9,24 USD erreicht, was einem Unterschied von 177,48 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs von 6,45 USD um 43,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Biostem-Aktie liegt bei 44,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 37 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Biostem in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Biostem festgestellt werden. Auch die Anzahl der Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz daher mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Biostem-Aktie daher insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die technische Analyse, den RSI, die Dividendenpolitik sowie das Sentiment und den Buzz.