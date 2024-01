BioStem Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Biostem-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Arzneimittel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

In der technischen Analyse erhält die Biostem-Aktie gute Bewertungen aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,74 USD, was einer Überbewertung von +118,98 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 4,4 USD eine Überbewertung von +36,36 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 57,14, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 33 deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie daher auch im RSI als "Neutral" eingestuft.