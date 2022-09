BioSteel von Canopy Growth feiert das Sponsoring der Toronto Blue Jays mit der Einführung einer neuen, limitierten Geschmacksrichtung

BioSteel Sports Nutrition Inc. bringt Blue Cherry auf den Markt, ein neues Sportgetränk in limitierter Auflage, das die Partnerschaft der Marke mit den Toronto Blue Jays feiert. Das neue trinkfertige Angebot ist mit dem Logo der Blue Jays versehen und wird in Sobeys-Filialen, darunter Needs, Boni-Soir, Voisin und IGA Quebec, in ganz Atlantik-Kanada und Quebec bis zum Ende der Saison… Hier weiterlesen