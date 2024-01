BioSig Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkurs von Biosig hat im letzten Jahr eine Rendite von 109,85 Prozent erzielt, was 84,89 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" (24,96 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 35,83 Prozent, und Biosig liegt aktuell 74,02 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz der Biosig-Aktie. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Biosig-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,81 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,347 USD, was einer Abweichung von -57,16 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,38 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -8,68 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Biosig-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Biosig liegt bei 96,08, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Biosig-Aktie in dieser Kategorie auch eine "Schlecht"-Einstufung.