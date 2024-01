BioSig Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Biosig derzeit als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Biosig-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 97,31, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,56, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Biosig. Es gab insgesamt fünf positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Biosig daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Biosig-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 109,85 Prozent erzielt, was 89,59 Prozent über dem Durchschnitt (20,25 Prozent) im Bereich "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 36,46 Prozent, wobei Biosig aktuell 73,39 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Biosig-Aktie negative Werte aufweisen. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 0,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,299 USD liegt, was eine Abweichung von -62,63 Prozent darstellt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,37 USD liegt über dem letzten Schlusskurs von 0,299 USD, was einer Abweichung von -19,19 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Biosig-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.