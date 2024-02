BioSig Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Analyse des Sentiments und Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Biosig in den letzten Wochen weitgehend unverändert geblieben ist. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Biosig derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Mit einem Unterschied von 90,93 Prozentpunkten (0 % gegenüber 90,93 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Biosig bei 6,73 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,621 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -90,77 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 2,76 USD, was zu einem Abstand von -77,5 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Gesamtnote für diese Kategorie lautet daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Biosig liegt bei 68,59, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 89, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Bewertung als "Schlecht" vergeben.