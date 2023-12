BioSig Aktie: Finger Weg!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Biosig diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch insgesamt gering, weder positiv noch negativ. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Um die Über- oder Unterbewertung eines Wertpapiers zu beurteilen, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für Biosig ergibt die Analyse des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage eine neutrale Bewertung, da der Wert bei 44,23 Punkten liegt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 55,96 eine neutrale Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass die Stimmungslage in den letzten Monaten schlechter geworden ist. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Dividende ist Biosig mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (88,68 %) als schlechter zu bewerten.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Biosig-Aktie.