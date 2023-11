BioSig Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Biosig-Aktie wird hinsichtlich ihrer Dividendenrendite mit 0 Prozent bewertet, was 91,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben Biosig in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 1 Gut und 0 Neutral oder Schlecht Einschätzungen. Dies entspricht im Schnitt einem "Gut"-Rating. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Biosig, was weiterhin zu einer positiven Gesamtempfehlung für die Biosig-Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist die Biosig-Aktie eine Rendite von 109,85 Prozent auf, was mehr als 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erreichte eine mittlere Rendite von 22,89 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Biosig mit 86,96 Prozent deutlich darüber liegt. Diese überdurchschnittliche Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Biosig gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Biosig daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.