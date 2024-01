BioPorto Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) für Bioporto A- liegt bei 82,73 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Bioporto A- beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,56% liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke für Bioporto A- haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu "Neutral"-Bewertungen in diesen beiden Kategorien führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 1,64 DKK erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2,09 DKK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +27,44 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,07 DKK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.