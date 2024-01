BioNeutra Global Aktie: So kann es weitergehen!

Die Dividendenrendite von Bioneutra Global beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Daher hat das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Bioneutra Global derzeit 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie jedoch ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung des RSI als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bioneutra Global besonders positiv diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es hauptsächlich positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Bioneutra Global daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments zugesprochen.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Bioneutra Global weist einen Wert von 12,25 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 72,48 in der Branche "Persönliche Produkte". Dies führt zu einer Unterbewertung von 83 Prozent, und daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.