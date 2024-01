BioNeutra Global Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Clarke":

Der Aktienkurs des Unternehmens Bioneutra Global verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -73,33 Prozent, was mehr als 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche für persönliche Produkte verzeichnet eine mittlere Rendite von -21,43 Prozent, wobei Bioneutra Global auch hier mit einer Rendite von 51,9 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Bioneutra Global derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz um Bioneutra Global haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Bioneutra Global daher ein "Neutral" für diese Stufe.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Bioneutra Global als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Bioneutra Global beträgt 88,89, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 66,67 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird Bioneutra Global daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" eingestuft.