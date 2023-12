BioNeutra Global Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Dividende der Bioneutra Global-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 9,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird durch die Relation von Dividende und aktuellem Aktienkurs bestimmt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Bioneutra Global bei 0,03 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 0,02 CAD einen Abstand von -33,33 Prozent aufgebaut hat, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,04 CAD, was einer Differenz von -50 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" wird deutlich, dass die Rendite von Bioneutra Global mit -73,33 Prozent mehr als 51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -21,02 Prozent aufweist, liegt Bioneutra Global mit 52,31 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im letzten Jahr.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Bioneutra Global für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.