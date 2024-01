BioNeutra Global Aktie: Finger weg?

Die Analyse von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten beruhen, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Bioneutra Global untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Bioneutra Global in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Bioneutra Global derzeit bei 0,03 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,02 CAD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -33,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 0,04 CAD, was zu einem Abstand von -50 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" aus technischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Bioneutra Global derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,1 % für "Persönliche Produkte". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Bioneutra Global festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Bioneutra Global daher für dieses Kriterium eine Bewertung als "Neutral".