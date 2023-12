BioNano Genomics Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv, wie aus der Analyse sozialer Netzwerke hervorgeht. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Bionano Genomics. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Bionano Genomics jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Bionano Genomics gezeigt. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb Bionano Genomics eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ergibt die technische Analyse eine Einstufung als "Neutral" mit einem RSI von 63,93 und einem RSI25 von 45,36. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Bionano Genomics-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (5,41 USD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,65 USD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs (-9,09 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, wodurch die Aktie erneut ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Bionano Genomics-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.