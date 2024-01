BioNano Genomics Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Bionano Genomics-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 4,07 USD für die Bionano Genomics-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,22 USD, was einem Unterschied von -70,02 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Die Stimmung für Bionano Genomics hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und eine "Gut"-Bewertung für die Diskussionsstärke der Aktie ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bionano Genomics-Aktie liegt bei 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bionano Genomics.