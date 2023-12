BioNano Genomics Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Dividendenrendite von Bionano Genomics beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens neutral.

Die Stimmungen und Einschätzungen rund um Bionano Genomics in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Meinung hin. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein, wenn es um die Anlegerstimmung geht.

Aus charttechnischer Sicht hat die Bionano Genomics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Rückgang von 66,99 Prozent verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der aktuelle Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher charttechnisch neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bionano Genomics-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Bionano Genomics.