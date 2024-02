BioNano Genomics Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Für die Bewertung von Bionano Genomics wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bionano Genomics liegt bei 60,71 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass das Unternehmen überkauft ist und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Bionano Genomics liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 1,16 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,79 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.