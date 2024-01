BioNano Genomics Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "VivoPower International":

Die Aktie von Bionano Genomics weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" wird die Aktie daher als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten nur an vier Tagen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den Diskussionen wurde ebenfalls verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit Bionano Genomics gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71,6 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 55,42, was auf eine neutrale Position hinweist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine negative Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,59 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,54 USD liegt, was einer Abweichung von -66,45 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine Abweichung von -1,91 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich eine wenig positive Einschätzung für die Aktie von Bionano Genomics basierend auf den genannten Kriterien.