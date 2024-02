BioNano Genomics Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Bionano Genomics-Aktie wird durch verschiedene charttechnische Analysen als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 3,89 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,14 USD liegt, was einem Unterschied von -70,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,53 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-25,49 Prozent), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Einschätzung der Bionano Genomics-Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bionano Genomics liegt bei 84,62, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 72,68 auf eine negative Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Bionano Genomics derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,46 % liegt. Diese Differenz führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Bionano Genomics-Aktie als "Schlecht" in verschiedenen technischen Analysen und Anlegerstimmungen.