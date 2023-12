BioNano Genomics Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Bionano Genomics-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs niedrig ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Bewegung der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen analysiert. Der RSI der Bionano Genomics liegt bei 30,43, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie RSI als neutral bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Bionano Genomics ist insgesamt sehr negativ. In den letzten Wochen wurden überwiegend negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bionano Genomics bei 4,92 USD verläuft. Dies führt zu einer schlechten Bewertung, da der Aktienkurs bei 1,89 USD liegt, was einen Abstand von -61,59 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1,53 USD erreicht, was als positiv eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der Dividendenpolitik, des RSI und der Anlegerstimmung, während die technische Analyse gemischte Signale liefert.