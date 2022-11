BioNano Genomics Aktie: Jetzt könnte alles passieren

An der Heimatbörse NASDAQ CM notiert Bionano Genomics per 18.11.2022, 21:41 Uhr bei 2.48 USD. Bionano Genomics zählt zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Die Aussichten für Bionano Genomics haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Bionano Genomics für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Bionano Genomics für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Bionano Genomics insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bionano Genomics-Aktie hat einen Wert von 36,79. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (45,37). Bionano Genomics ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,37). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Bionano Genomics.

3. Analysteneinschätzung: Bionano Genomics erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bionano Genomics vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (7 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 173,44 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2,56 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Bionano Genomics erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

