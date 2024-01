BioNano Genomics Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Bionano Genomics wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 4,07 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,22 USD) um -70,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,55 USD weist eine Abweichung von -21,29 Prozent auf, was zu der Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Bionano Genomics mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Tools and Services (2,46 %) schlechter ab. Die Differenz beträgt 2,46 Prozentpunkte, was zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei zeigt Bionano Genomics interessante Ausprägungen, wie eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bionano Genomics liegt bei 52,38, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25 von 59 deutet auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird daher auch die Kategorie des RSI als "Neutral" eingestuft.