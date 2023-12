BioNano Genomics Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Aktie von Bionano Genomics wird momentan als "schlecht" eingestuft, basierend auf verschiedenen Faktoren. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,2 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,41 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -82,8 Prozent und einer "schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (2,91 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -51,55 Prozent und einer weiteren "schlecht"-Bewertung. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Bionano Genomics-Aktie insgesamt eine "schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Auch die Dividendenrendite von Bionano Genomics ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt unattraktiv. Mit einer Rendite von 0 Prozent liegt sie 2,46 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments wurde in den letzten zwei Wochen positiv über Bionano Genomics diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell scheinen sich die Anleger hauptsächlich für positive Themen zu interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "gut" eingeschätzt, basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bionano Genomics liegt momentan bei 94,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ein ähnliches Bild mit einem Wert von 78,49, der ebenfalls auf eine Überkauftheit hindeutet. Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Bionano Genomics-Aktie in verschiedenen Aspekten als "schlecht" bewertet wird. Der Aktienkurs liegt unter dem Durchschnitt, die Dividendenrendite ist unattraktiv und der Relative Strength Index zeigt eine Überkauftheit an. Einzig das positive Anlegersentiment sticht positiv hervor. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies keine Anlageempfehlung ist und die Risiken sorgfältig geprüft werden sollten.