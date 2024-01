BioNano Genomics Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Bionano Genomics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,59 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (1,54 USD) um -66,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies ergibt die Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,57 USD, was einer Abweichung von -1,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 71,6 Punkte, was bedeutet, dass Bionano Genomics momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,42 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aufgrund dieser Abweichung wird das Wertpapier als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei nur an vier Tagen positive Themen dominierten. Die negative Kommunikation überwog an neun Tagen, und auch die Anlegergespräche konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bionano Genomics. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Bionano Genomics 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.