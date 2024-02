BioNTech: Das wird knapp!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BioNTech ist immer noch für viele Investoren ein leidiges Thema. Statt der vormals erreichten über 300 Euro dümpelt der Wert auch heute noch bei weniger als 100 Euro, mittlerweile auch nur noch in Höhe von gut 85 Euro. Am Dienstag ging es für die Mainzer um -0,5 % abwärts. Die Märkte fühlen sich teils in einer Warteschleife. Wann kommt die Lösung?

Analysten haben gegenwärtig den Konsens für die Kursentwicklung dieser Aktie auf gut 116 Euro gesetzt. Das wiederum wäre ein Anstieg um rund 35 %. Dafür muss aber einiges passieren, kann man ohne große Phantasie anmerken.

BioNTech: mRNA gegen Krebs – das große Geschäft?

Es ist mehr oder weniger deutlich, dass Corona kein großes Geschäft mehr sein wird. mRNA gegen Krebserkrankungen sind das große Thema. Die Studien laufen. 2024 soll es im späteren Jahr einen Durchbruch geben – setzen die Analysten mit 35 % Prognose darauf?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BioNTech-Analyse von 28.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BioNTech jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BioNTech Aktie

