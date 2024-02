BioNTech: Die wahren Zahlen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat am Donnerstag einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Gut, denn der Markt sah schon neue Entwicklungen in einen noch massiveren Abwärtstrend kommen. Die Aktie hat ein Plus von 1,5 % melden können. Das allerdings ist bis dato noch nicht ausreichend. Die wahren Zahlen zeigen, wie es wirklich um den Titel steht.

BioNTech: Die Zahlen zeigen in eine Richtung

Die Zahlen zeigen dabei in Richtung Süden. So ist der sogenannte RSL 130, ein Trend-Indikator über einen mittelfristigen Zeitraum, mit einem Wert von 0,906 eindeutig. Es fehlen im Trend mindestens 10 %, um wenigstens die neutrale Zone zu erreichen. Dieser aktuelle Trend-Indikator enthält eine Botschaft: Es ist noch lange nicht Gold, was hier glänzt. Der eine Tag Kursgewinn reicht nicht aus.

Hintergrund ist weiterhin der drohende Umsatzverlust. Denn BioNTech wird die mRNA-Technologie im Kampf gegen Krebs noch nicht erfolgreich und wirtschaftlich adäquat einsetzen können. Die Studien und die Zulassungsphasen sind nicht abgeschlossen.

Es droht u.a. ein weiterer Gewinneinbruch auf vielleicht nur noch – grob kalkuliert – 500 Millionen Euro. Damit wäre die Aktie zu teuer, denn das KGV liegt dann bei mehr als 140. Der Trend ist nicht zufällig abwärts gerichtet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BioNTech-Analyse von 22.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich BioNTech jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BioNTech Aktie

BioNTech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...