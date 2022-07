BioNTech und Pfizer: Brisante Verhandlungen mit der EU

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Finanztrends Video zu Pfizer



mehr >

Die Aktien der Impfstoffhersteller laufen in den vergangenen Tagen und Wochen vergleichsweise gut. Nun allerdings gibt es eine Nachricht, die möglicherweise den derzeitigen Aufwärtstrend – namentlich von BioNTech – etwas abbremsen könnte. Am Dienstag zeigte sich davon in den ersten Handelsstunden noch nichts, dennoch ist die Information recht brisant. Die EU verhandelt mit BioNTech und Pfizer Es geht um einen… Hier weiterlesen