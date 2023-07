BioNTech- und Curevac-Aktie: Neuinvestition lohnt sich!

Die CureVac-Aktie zeigte am Donnerstag Vitalität nach einigen schwierigen Tagen an der Börse: Nach einem Schlusskurs von 8,73 Euro im Xetra-Handel am Vortag erlebte das Papier des Impfstoffherstellers eine kurzzeitige Steigerung um fünf Prozent auf 9,39 Euro. Im Gegensatz dazu musste der Mainzer Konkurrent BioNTech einen leichten Abschlag auf 98 Euro in Kauf nehmen. Dies dürfte vor dem Hintergrund einer Mitteilung des Tübinger Wettbewerbers stehen, welcher seine Position in einem laufenden Patentstreit über die mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 als gestärkt sieht.

CureVac stärkt Klage durch zusätzliche Schutzrechte

Die in Deutschland eingereichte Patentverletzungsklage von CureVac basierte seit Juni 2022 auf vier seiner Patente und wurde bereits im Mai 2023 um ein weiteres Schutzrecht ergänzt. “Diese fünf Patente wurden...