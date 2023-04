BioNTech stärkt mit erstmal 170 Mio USD Onkologie-Pipeline. Lizenzvereinbarung mit chinesischen Biotech.

Geht um Onkologie. Erhöht die Chancen der Pipeline um einen fortgeschrittenen Kandidaten und einen weiteren Hoffnungsträger im präklinischen Stadium.

Im Rahmen der Kollaboration erhält BioNTech Zugang zu DualityBios fortgeschrittensten Produktkandidaten DB-1303, einem Topoisomerase-1-Hemmer-basiertem ADC, der sich gegen Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 („HER2“) richtet. HER2 ist eine Zielstruktur, die in einer Vielzahl verschiedener Krebsarten überexprimiert wird und zum aggressiven Wachstum und der Ausbreitung von Krebszellen beiträgt. Es wurde gezeigt, dass Antikörpertherapien, die auf HER2 abzielen, eine effektive Behandlungsstrategie für HER2-exprimierende Krebsarten darstellen können. Das DB-1303-Programm hat den „Fast Track“-Status der amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration, „FDA”) erhalten und wird zurzeit in einer klinischen Phase-2-Studie ( NCT05150691 ) bei HER2-exprimierenden fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht.